Çin'de Düşen Uçağın Kara Kutusu Aranıyor

Dün Çin’de düşen yolcu uçağından canlı kurtulan kimse olduğuna dair umutlar azalırken uçağın kara kutusunu arama çalışmaları da sürüyor. Çhina Eastern Airlines şirketine ait yolcu uçağı dün içerisindeki 132 kişiyle birlikte Guangxi’deki dağlık alanda düşmüştü.

Boeing 737-800 tipi uçağın parçaları dağlık alanda geniş bir bölgeye yayılırken uçağın düştüğü alanda orman yangını çıktı. Çin medyası, uçağın düştüğü alanda yolcular ve mürettebata ait yanmış eşyalar ve kimlikler bulunduğunu haber veriyor.

Kunming şehrinden Guangzhou şehrine seyahat eden uçağın iniş için alçalma sürecinde aniden irtifa kaybederek dağlık alanda düştüğü bilgisi bulunuyor.

Sosyal medyada uçağın hızla irtifa kaybettiğini ve baş aşağıya yönelip düştüğünü gösteren bazı videolar ortaya çıktı.

Yetkililer kazadan kimsenin canlı kurtulamadığını tahmin ediyorlar. Ormanlık alandaki kaza bölgesine daha kolay ulaşım sağlanması için iş makineleriyle yol açılmaya çalışılıyor.

Güvenlik güçleri kaza bölgesine gazetecilerin yaklaşmasına izin vermiyor. Kazanın neden kaynaklandığının tespit edilmesi için uçağın kokpit ses kayıtlarını ve teknik verilerini kaydeden kara kutusunun bulunması bekleniyor.

Çin, Amerikalı uçak üreticisi Boeing’in uçaklarının dünyada en çok kullandığı ülkelerin başında geliyor. Boeing’in en güvenilir uçaklarından biri olarak bilinen 737-800 serisi tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan yolcu uçaklarından biri olarak biliniyor. Havacılık konusunda iyi bir geçmişe sahip olan Çin’de en son uçak kazası 12 yıl önce gerçekleşmiş iniş anında düşen bir uçakta bulunan 96 yolcudan 44’ü hayatını kaybetmişti.

