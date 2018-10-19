Çin'de Ekonomik Büyüme Yavaşladı

Çin’in Washington’la ek gümrük vergileri savaşı sürerken, ülkenin ekonomik büyümesi son çeyreğe doğru yavaşladı.
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi durumundaki Çin’in büyümesi Eylül ayı itibariyle yüzde 6,5 oldu. Büyüme oranları Temmuz’da 6,7 bu yılın ilk üç ayındaysa 6,8’di.
Uzmanlar Çin’in büyümesinin, Pekin’in geçen yıl krediler ve borçlanma konusunda getirdiği sıkı kurallar nedeniyle yavaşlayacağını tahmin etmişlerdi. Çinli liderlerin daha sonra bazı noktalarda geri adım atması ve bankaları kredi vermeye teşvik etmesine rağmen büyüme oranları beklentilerin üzerinde düştü.
Çin yönetimi, Başkan Donald Trump’la yaşanan ekonomik tartışmalara rağmen ülkenin 12 trilyon dolarlık ekonomisine güveniyor. Ancak Amerika’nın Çin ürünlerine getirdiği yüzde 25 ek vergiler nedeniyle ihracat sektöründe sıkıntılar görülüyor.
Perakende sektöründe ve yatırımlarda rakamların halen güçlü olmasına rağmen yine de son çeyrekte bir daralma söz konusu oldu.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, perakende satışlardaki artış yılın ilk yarısına göre yüzde 0,1 geriledi ve yüzde 9.1 oldu. Üretim alanındaki yatırımlarda yılın ilk yarısına göre yüzde 0,6’lık bir gerileme görüldü ve yüzde 5,4 oranında bir artış yaşandı.
Pekin Washington’un Çinli şirketlerin teknoloji hırsızlığı yaptığı şeklindeki iddialarını reddediyor. Amerikalı yetkililer bu konuda sanayideki lider konumu kaptırmaktan endişe ediyorlar.
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