Çin'de elektrikli araç 3. kattan düştü: 2 ölü

Çin'in Şanghay kentinde, bir aracın üçüncü kattan düşmesi sonucu aracın içinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Elektrikli otomobil üreticisi Nio, aracın şirketin genel merkez binasından düştüğünü açıkladı. Ölenlerden birinin şirket çalışanı, diğerinin de Nio'nun ortak firmalarından birinin personeli olduğu belirtiliyor.

Şirkete göre olay Çarşamba günü meydana geldi.

Nio, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Aracın düştüğü üçüncü katta showroom olduğu ve burada araçların test edildiği söyleniyor.

Nio'nun açıklamasında "Şirketimiz, kazanın nedenini belirlemek için başlatılan soruşturmada devlet yetkilileriyle tam iş birliği yapıyor. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler, olayın bir kaza olduğuna ve araçtan kaynaklanmadığına işaret ediyor" denildi.

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ