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Çin'de elektrikli araç 3. kattan düştü: 2 ölü

24.06.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli otomobil üreticisi Nio, aracın şirketin genel merkez binasından düştüğünü açıkladı. Ölenlerden birinin şirket çalışanı diğerinin de Nio'nun ortak firmalarından birinin personeli olduğu belirtiliyor.

Çin'de elektrikli araç 3. kattan düştü: 2 ölü

Çin'in Şanghay kentinde, bir aracın üçüncü kattan düşmesi sonucu aracın içinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Elektrikli otomobil üreticisi Nio, aracın şirketin genel merkez binasından düştüğünü açıkladı. Ölenlerden birinin şirket çalışanı, diğerinin de Nio'nun ortak firmalarından birinin personeli olduğu belirtiliyor.

Şirkete göre olay Çarşamba günü meydana geldi.

Nio, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Aracın düştüğü üçüncü katta showroom olduğu ve burada araçların test edildiği söyleniyor.

Nio'nun açıklamasında "Şirketimiz, kazanın nedenini belirlemek için başlatılan soruşturmada devlet yetkilileriyle tam iş birliği yapıyor. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler, olayın bir kaza olduğuna ve araçtan kaynaklanmadığına işaret ediyor" denildi.

Şirket, Çin'in Twitter'ı olarak tanımlanan Weibo'da yayımladığı bu açıklamayı, "araçtan kaynaklanmadığı" ifadesinin tepki çekmesi üzerine yarım saat sonra kaldırdı.

Bir kullanıcı "Bu açıklama kapitalizmin soğukkanlılığını gösteriyor" derken, başka bir kullanıcı "Son cümle na kadar kayıtsız. Test sürücüleri aracı test etmeye geliyor ama siz kazanın araçla ilgisi olmadığını söylüyorsunuz" diye yazdı.

Başka bir yorumda da "Olayın kaza olup olmadığını söylemek kamu güvenliği dairesinin işi" denildi.

Şirket daha sonra açıklamasını değiştirerek yeniden yayımladı. Açıklamada olayın bir kaza olduğu ifadesi korunurken, "araçtan kaynaklanmadı" ifadesinin paragraf içine alındığı görüldü

Nio, Şhanghay'da büyük bir fabrikası bulunan, Elon Musk'a ait Tesla şirketiyle büyük bir rekabet halinde.

Medyada zaman zaman "Tesla katili" olarak tanımlanan Nio, elektrikli araçların sık sık şarj edilmesiyle ilgili kaygıları gidermek için geliştirdiği değiştirilebilir pil teknolojisiyle biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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