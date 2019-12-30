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  4. Çin’de embriyoların genleriyle oynayan biyoloğa hapis cezası

Çin’de embriyoların genleriyle oynayan biyoloğa hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 14:09 | Son Güncelleme

Çin’de embriyoların HIV virüsüne karşın bağışıklıklarını arttırmak için genleri ile le oynayan biyoloğa 3 yıl hapis cezası verildi.Çin’de HIV virüsüne karşı bağışıklık kazanma çalışmaları amacıyla ikiz bebek embriyolarının genleriyle oynayan biyolog He Jiankui, hakkında açılan davalar sonucunda 3 yıl hapse mahkum edildi.

Çin’de embriyoların genleriyle oynayan biyoloğa hapis cezası

Çin’de embriyoların HIV virüsüne karşın bağışıklıklarını arttırmak için genleri ile le oynayan biyoloğa 3 yıl hapis cezası verildi.
Çin’de HIV virüsüne karşı bağışıklık kazanma çalışmaları amacıyla ikiz bebek embriyolarının genleriyle oynayan biyolog He Jiankui, hakkında açılan davalar sonucunda 3 yıl hapse mahkum edildi. Jiankui, 2018 Kasım ayında ikiz bebekler Lula ve Nana’nın anne karnındayken genlerinde düzenlemeler yaptığını açıklamış ve dünyadaki birçok bilim kuruluşundan tepki almıştı. Gelen tepkilerin ardından hakkında soruşturma açılan Jiankui’nin bilim ve etik arasındaki sınırı aştığı, bu tür düzenlemelerin insan hayatında kalıcı problemlere yol açabileceğine vurgu yapılmıştı. Ayrıca Jiankui’nin üniversitedeki işine de son verilmişti. Bu ay yapılan incelemelerde Jiankui’nin doğru geni hedef alarak çalışmasına rağmen tam olarak başarılı olamadığı, bebeklerin ömrünün kısalması gibi kalıcı hasarlara yol açtığı belirlenmişti.
Hakkında açılan soruşturmalar sonucunda He Jiankui’ye 3 yıl hapis cezasının yanı sıra, 430 bin dolar da para cezası verildi. Mahkeme ayrıca Jiankui’ye yardımda bulundukları gerekçesi ile Zhang Renli ve Qin Jinzhou’ya da hapis ve para cezası verdi.

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