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Çin'de enerji idaresi direktörüne soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 05:38 | Son Güncelleme

Çin Ulusal Enerji İdaresi Nur Bekri, parti disiplin kuralları ve kanunları ihlal etmekle suçlanıyor

PEKİN (AA) - Çin Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Nur Bekri hakkında Çin Komünist Partisinin (ÇKP) disiplin kurallarını ve kanunları ihlal etmekten soruşturma açıldı.

ÇKP Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonundan yapılan açıklamada, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Nur Bekri'ye ÇKP'nin disiplin kurallarını ve kanunları ihlal etmekten soruşturma açıldığı belirtildi.

Soruşturmanın nedenine yönelik kısa bilgi verilen açıklamada, Bekri'nin parti disiplin kurallarını ve kanunları ciddi şekilde ihlal ettiğinden şüphelenildiği ifade edildi.

Çin'in Uygur kökenli yetkilisi Nur Bekri, 2008-2014 yıllarında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin valiliğini yürütmüş ve Aralık 2014'te Ulusal Enerji İdaresinin başına getirilmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012 yılında ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzlukla mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" olarak nitelendirmişti.

Şi, göreve geldiğinden bu yana yolsuzlukla mücadeleyi ülkenin öncelikli gündemi olarak gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin yolsuzlukla mücadele

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