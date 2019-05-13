Çin'de eski Maliye Bakan Yardımcısına yolsuzluktan 15 yıl hapis

PEKİN (AA) - Çin’de eski Maliye Bakan Yardımcısı Cang Şaoçun’a yolsuzluktan 15 yıl hapis cezası verildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Pekin İkinci Orta Halk Mahkemesinde hakim karşısına çıkan eski Maliye Bakan Yardımcısı Cang, 1995-2018 yıllarında bulunduğu görevlerde makamını kötüye kullanmaktan ve yaklaşık 66 milyon 980 bin yüen (yaklaşık 9,8 milyon dolar) rüşvet almaktan suçlu bulundu.

Cang’ın, "suçlarını itiraf etmesi" ve "pişmanlık göstermesi" gibi nedenlerden hapis cezasının 15 yıl olmasına karar verilirken, yasa dışı mal varlıklarına da el konuldu.

Mahkeme ayrıca, Cang’a 6 milyon yüen (yaklaşık 872 bin dolar) para cezası kesilmesine hükmetti.

Eski Maliye Bakan Yardımcısı Cang hakkında Mayıs 2018’de soruşturma başlatılmış, Ekim 2018’de ise Çin Yüksek Halk Mahkemesi yolsuzluk suçlamasıyla tutuklama kararı vermişti.

Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere, ömür boyu hapis ya da ertelemeli idam cezası verilebiliyor.

Çin lideri Şi Cinping'in, göreve geldiği 2012'de, ülkedeki yolsuzluğun "kökünü kazıyacağını" vurgulayarak, "kaplanlar" olarak tanımlanan üst düzey bürokratlardan "sinekler" diye bilinen alt düzey bürokratlara kadar herkesin yolsuzluktan kaçınması gerektiğini belirtmiş, yolsuzluğun parti için hayati tehdit olduğunu bildirmişti.

