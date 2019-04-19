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Çin’de eyleme katılan emekli askerlere hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 14:17 | Son Güncelleme

Çin’de düşük geliri protesto eden emekli askerler hapis cezasına çarptırıldı.Çin’de mahkeme, geçtiğimiz yıl düzenlenen düşük gelir karşıtı protestolara katılan 47 emekli askeri toplum düzenini bozdukları gerekçesiyle cezalandırdı.

Çin’de düşük geliri protesto eden emekli askerler hapis cezasına çarptırıldı.
Çin’de mahkeme, geçtiğimiz yıl düzenlenen düşük gelir karşıtı protestolara katılan 47 emekli askeri toplum düzenini bozdukları gerekçesiyle cezalandırdı. Ülkenin Şandong ve Ciangsu eyaletlerinde görülen davalarda, 47 emekli askere 6 yıla kadar hapis cezası verildi.
Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen eylemlerde protestocular, devlete verdikleri hizmetin karşılığını alamadıklarını ifade ederek sokakları doldurmuştu. Emekli askerler, maaşlarının çok düşük olduğunu ve devletten çok az destek gördüklerini savunuyor.

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