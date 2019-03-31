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Çin’de fabrikada patlama: 7 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 09:26 | Son Güncelleme

Çin’in doğusunda yer alan bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Çin’in Jiangsu eyaletine bağlı Kunshan şehrinde bulunan bir metal fabrikasında sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Çin’in doğusunda yer alan bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Çin’in Jiangsu eyaletine bağlı Kunshan şehrinde bulunan bir metal fabrikasında sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Yerel medya, Kunshan’daki özel gümrüksüz bölgede faaliyet gösteren Handing Precision metal şirketine ait yerleşkedeki hurda metallerin depolandığı bir konteynerde patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamada 7 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Jiangsu eyaletindeki bir kimyasal tesiste 21 Mart günü yaşanan patlamada 78 kişi hayatını kaybetmişti.

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