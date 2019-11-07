Çin'de fentanil kaçakçılarına idam ve müebbet hapis cezası

Soruşturmada ayrıca çetenin Ciangsu eyaletinin Çangcou kentinde üretim üssü kurduğunun tespit edildiğini belirten Yü, yapılan baskında 11,9 kilogram fentanil ele geçirildiğini dile getirdi.

Çin Kamu Güvenlik Bakanlığından Yü Haybin adlı yetkili, duruşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında, ABD'den 2017'de Çin'e çetenin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı yönünde bir bildirim yapıldığını aktardı ve 3 aylık soruşturma sonrasında yabancı müşterileri hedef alan çetenin 20'den fazla elemanının yakalandığını kaydetti.

Duruşmada, çetenin lideri olduğu kaydedilen kişiye 2 yıl ertelemeli idam, diğer çete üyelerine de 6 aydan müebbete kadar değişen hapis cezaları verildi.

Şinhua ajansının haberine göre, fentanil üreterek yasa dışı yollardan Kanada ve ABD'deki müşterilerine satan 9 kişilik çetenin üyeleri, ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletindeki Şiangtay Orta Halk Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

PEKİN (AA) - Çin'de, ABD ve Kanada'ya yasa dışı yollarla fentanil satan bir çetenin liderine idam cezası verildi.

Yü Haybin, ABD ve Çin'in fentanil operasyonunda ilk kez iş birliği yaptığını belirtirken, çetenin internet üzerinden sattığı fentanili gemilerle ilgili ülkelerdeki alıcılarına yolladığının tespit edildiğini aktardı.

- Fentanil nedir?

1950'lerin başında Belçika'daki tıbbi çalışmalar sonucu bulunan fentanil, morfinden 80 kat güçlü bir uyuşturucu olarak biliniyor.

1990'lı yılların başında tıpta tedavi amaçlı kullanılmaya başlanan fentanil, etkili bir ağrı kesici olduğu için anestezi alanında da tercih ediliyor. Özellikle kanser hastaları için etkili sonuçlar verdiği belirtilen madde, tıp dünyası için en değerli ilaçlar arasında gösteriliyor. Fentanil, geçen yıllarda Kanada'da çok sayıda kişinin ölümüne yol açmıştı.

