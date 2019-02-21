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Çin'de geçen ay bulaşıcı hastalıklardan bin 901 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 04:50 | Son Güncelleme

Çin'de geçen ay bulaşıcı hastalıklardan bin 901 kişi öldü

PEKİN (AA) - Çin’de geçen ay bulaşıcı hastalıklar yüzünden bin 901 kişi hayatını kaybetti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yayımlanan "Ocak 2019 Ülke Geneli Bulaşıcı ve Salgın Durumu" raporuna göre, geçen ay ülke genelinde 1 milyon 143 bin 574 kişide bulaşıcı hastalık tespit edildi.

Bulaşıcı hastalıklar bin 901 kişinin ölümüne yol açarken, AIDS'ten bin 423, tüberkülozdan 208, hepatitten 68, kuduzdan 33 ve gripten 143 kişi yaşamını yitirdi. Diğer vakalarda ise ishal, kanamalı ateş, frengi etkili oldu.

Bu arada bulaşıcı hastalıkların en çok hangi bölge veya kentlerde tespit edildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
bulaşıcı hastalık çin

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