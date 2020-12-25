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Çin’de Geliştirilen Sinovac Aşısı Türkiye Yolunda

25.12.2020 00:05 | Son Güncelleme:
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Çin’de Geliştirilen Sinovac Aşısı Türkiye Yolunda

Çin’in Sinovac Biotech firması tarafından geliştirilen Corona virüsü aşısının Türkiye’deki son aşama deney verilerine göre yüzde 91,25 oranında etkili olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac’tan alınan 50 milyon doz aşının sevkiyatına Pazar gecesi başlanacağını söyledi

Çin’in Sinovac Biotech firması tarafından geliştirilen Corona virüsü aşısının Türkiye’deki son aşama deney verilerine göre yüzde 91,25 oranında etkili olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac’tan alınan 50 milyon doz aşının sevkiyatına Pazar gecesi başlanacağını söyledi.

Türkiye’den süren deneme aşamasında şu ana kadar elde edilen bu oran aynı aşının Brezilya’da kaydedilen etkililik oranının üzerinde. Deneyin üçüncü aşamasına gelinen Brezilya’da Sinovac Biotech aşısının yüzde ellinin üzerinde etki gösterdiği belirtiliyor.

Türkiye’de 1322 kişinin katılımıyla 14 Eylül’de başlatılan deneme süreci boyunca aşının yan etki yarattığı sadece bir kişinin olduğu belirtildi.

Pfizer-BioNTEch, Moderna ve AstraZeneca’nın ardından geniş çaplı deney sonuçlarını açıklayan ilk Çin firması Sinovac oldu.

Bilim Kurulu toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının “etkili ve güvenilir” olduğundan emin olduklarını belirtti ve ''Üreticilerin depolarında hazır olarak bizden gelecek habere göre bir aksilik olmazsa Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece yola çıkıyor'' dedi.

Türkiye’nin Sinovac’la 50 milyon doz aşı için yaptığı anlaşma kapsamında aşının 11 Aralık’ta Türkiye’ye ulaştırılması planlanmış ancak dağıtım ertelenmişti.

Koca açıklamalarında ayrıca Türkiye genelinde ilk aşamada başta sağlık çalışanları olmak üzere yaklaşık 9 milyon kişiye aşı yapılacağını söyledi.

Sinovac Türkiye’nin yanı sıra Endonezya, Brezilya, Şili ve Singapur’la da aşı tedariği için anlaşma yaptı. Filipinler ve Malezya ile de görüşmeler sürüyor.

Diğer taraftan, Bakan Koca Amerikan firması Pfizer ile Alman firma BioNTech’in geliştirdiği ve Amerika, Kanada ve Avrupa’da da onaylanan aşıdan da Türkiye’ye Mart ayı sonu itibariyle 4 milyon 500 bin doz gelmesini planladıklarını aktardı.

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