HABER

Çin'de genç adamın kulağından "hamam böceği ailesi" çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 15:26 | Son Güncelleme

Çin'de genç adamın kulağından "hamam böceği ailesi" çıkarıldı

Çin'de dayanılmaz ağrıyla hastaneye kaldırılan genç adamın kulağından "hamam böceği ailesi" çıkarıldı.

FoxNews'in haberine göre, Çin'in Sanhı şehrinde "Mr. Lü" olarak anılan 24 yaşındaki bir erkek, aile üyelerinden, ağrıdan kıvrandıran kulağına ışık tutarak bakmasını istedi.

Kulağında büyük bir hamam böceği gören aile, genç adamı Sanhı Hastanesi'ne götürdü. Burada doktor Cong Yicin tarafından tedavi edilen adamın kulağından biri büyük, 10'u yavru 11 hamam böceği çıkarıldı.

Cong, "Mr. Lü"nün kulağına böcek ailesinin yerleşmesinin, yatağının yanında yarım kalmış yemek bırakma alışkanlığından kaynaklanabileceğini belirterek, genç adama merhem reçete ettiğini söyledi.

Hastanenin kulak burun boğaz bölümünün başkanı doktor Ciang Tıngşiang da evlerde hijyenle hamam böceklerinin yayılmasının engelleneceğini, böceklerin insanların burunları ya da kulaklarına girmesinin önüne geçilebileceğini ifade etti.

Hamam böceklerinin "Mr. Lü"nün kulağında ne kadar süre yaşadığı ise bilinmiyor.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Kaçak keklik avcısına 3 bin 304 lira cezaKaçak keklik avcısına 3 bin 304 lira ceza
Sosyal medyadan müstehcen video paylaşan şüpheliyi, halısı ele verdiSosyal medyadan müstehcen video paylaşan şüpheliyi, halısı ele verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin hamam böceği Kulak

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Hastane pozunda kalçası gündem oldu

Hastane pozunda kalçası gündem oldu

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri duyurdu: 8 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi

İçişleri duyurdu: 8 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi

Taksici ve turist birbirine girdi! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Minik Cihan'ın kahramanı! O anları anlattı

Minik Cihan'ın kahramanı! O anları anlattı

Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme! İddianame kabul edildi

Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme!

Ankara'da terör operasyonu! Yabancı uyruklu 17 DEAŞ'lı gözaltına alındı

Tamamı yabancı uyruklu! Yakalandılar

Ataşehir'de feci kaza! 8 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı

Ataşehir'de feci kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.