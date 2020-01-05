Çin'de "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısı 59'a yükseldi

PEKİN (AA) - Çin'de nedeni henüz belirlenemeyen ve şiddetli akut solunum yolu sendromuna benzetilen (SARS) "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısı 59'a yükseldi.

Yerel sağlık yetkilileri, Vuhan kentinde onlarca kişide görülen hastalığın, SARS olmadığını belirtti.

Vuhan kenti sağlık komisyonundan yapılan açıklamada, hastalığın görüldüğü kişi sayısının 59'a çıktığı belirtildi.

Hastaların karantina altında tedavi gördüğünün aktarıldığı açıklamada, bu kişilerden 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Açıklamada, yapılan ilk incelemelerin hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olma ihtimalini ortadan kaldırdığının altı çizildi.

Komisyon tarafından cuma günü yapılan açıklamada, hastalarda en sık görülen belirtinin ateş olduğu, nefes darlığı ve akciğer enfeksiyonlarının "az sayıda" vakada görüldüğü kaydedilmişti.

Komisyon, yeni bir zatürre türü olduğu sanılan hastalığın bugüne kadar insandan insana bulaşabildiğine dair net bir bulguya rastlanmadığına işaret etmişti.