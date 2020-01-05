HABER
  4. Çin'de "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısı 59'a yükseldi

Çin'de "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısı 59'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 20:38 | Son Güncelleme

Yerel yetkililer, hastalığın SARS olmadığını belirtti

PEKİN (AA) - Çin'de nedeni henüz belirlenemeyen ve şiddetli akut solunum yolu sendromuna benzetilen (SARS) "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısı 59'a yükseldi.

Yerel sağlık yetkilileri, Vuhan kentinde onlarca kişide görülen hastalığın, SARS olmadığını belirtti.

Vuhan kenti sağlık komisyonundan yapılan açıklamada, hastalığın görüldüğü kişi sayısının 59'a çıktığı belirtildi.

Hastaların karantina altında tedavi gördüğünün aktarıldığı açıklamada, bu kişilerden 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Açıklamada, yapılan ilk incelemelerin hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olma ihtimalini ortadan kaldırdığının altı çizildi.

Komisyon tarafından cuma günü yapılan açıklamada, hastalarda en sık görülen belirtinin ateş olduğu, nefes darlığı ve akciğer enfeksiyonlarının "az sayıda" vakada görüldüğü kaydedilmişti.

Komisyon, yeni bir zatürre türü olduğu sanılan hastalığın bugüne kadar insandan insana bulaşabildiğine dair net bir bulguya rastlanmadığına işaret etmişti.

Hastalığın ülkenin güneyinden gelen deniz ürünlerinin satıldığı bir pazardan bulaştığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Komisyon, söz konusu deniz ürünleri pazarının dezenfekte edildiğini ve salgınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktarmıştı.

- Hong Kong'da "gizemli hastalık" 15 kişide görüldü

Hong Konglu yetkililer, yeni bir zatürre türü olduğu sanılan hastalığın geçen aydan bu yana 15 kişide görüldüğünü belirtti.

Hong Kong sağlık yetkilileri, yakın zaman önce Vuhan'ı ziyaret ettikten sonra ateş ve solunum yolu enfeksiyonları belirtileri görülen toplam 15 kişinin tedavi gördüğünü bildirdi.

Hastanelere ve doktorlara, son 14 gün içinde Vuhan'a giden herhangi birinde görülen ateş vakalarını bildirmeleri talimatı verildi.

- 8 kişiye soruşturma

Hong Kong basınından Apple Daily gazetesi de Vuhan'da vakanın SARS olduğu yönünde paylaşımda bulunan 8 kişi hakkında toplumu yanlış yönlendirdikleri gerekçesiyle soruşturma açıldığını iddia etmişti.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 8 binden fazla kişide SARS virüsü görülürken, bunlardan 775'i hayatını kaybetti.

SARS nedeniyle 2003 yılında Çin'de 349, Hong Kong'da 299 kişi yaşamını yitirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
Hasta yakınının saldırısına uğrayan sağlık teknikerinin elmacık kemiği kırıldıHasta yakınının saldırısına uğrayan sağlık teknikerinin elmacık kemiği kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gizemli solunum yolu hastalığı Vuhan kenti

En Çok Okunan Haberler

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Bomba açıklama! 'Boşandık eve gidip...'

Bomba açıklama! 'Boşandık eve gidip...'

İran'dan Trump'a çağrı!

İran'dan Trump'a çağrı!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı

9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı!

FSM Köprüsü çıkışında otomobil yandı

FSM Köprüsü çıkışında otomobil alev alev yandı

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi! Yürek yakan mesajlar...

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Kocanı elinden aldım' şeklinde mesajlar atıyordu

Eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

42 yıl hapse mahkum olmuştu! 10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı

10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.