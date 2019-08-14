"Çin'de Göbeklitepe rüzgarı esiyor"

MÜSLÜM ETGÜ - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, gelecek yıllardan itibaren daha fazla Çinli turistin Göbeklitepe'yi ziyaret edeceğini belirterek, "Çin'de gerçekten Göbeklitepe ile alakalı bir rüzgar esiyor diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Önen, ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Önen, 12 bin yıl öncesine ait anıtsal mimari yapılarıyla dikkati çeken Göbeklitepe'nin sadece Şanlıurfa ve Türkiye'nin değil tüm dünyanın gözbebeği olduğunu söyledi.

Bütün dünyada tüm güçleriyle Göbeklitepe'nin tanıtımını yaptıklarını dile getiren Önen, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinin ardından tanıtım kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlendi. Biz de yurt dışında, özelikle Çin'de 2018'de Göbeklitepe ile alakalı 10'dan fazla resim sergisi düzenledik, konferanslar yaptık, uzmanları çağırdık. Çin'deki uzmanları da bu konferanslara tek tek davet ettik. 'Çin' denilince turizmde akla gelen ilk şey, tarih ve kültür turizmi. Çinli turist, dünyayı dolaşan, para harcamayı, ayrıca güneş ve kum turizminin dışında tarihi ve kültür turizmini seven bir profile sahip."