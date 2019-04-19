HABER

Çin'de gösteri yapan emekli askerlere hapis cezaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

Çin'de gösteri yapan emekli askerlere hapis cezaları

PEKİN (AA) - Çin'de düşük gelirlerini protesto eden 40'tan fazla emekli asker toplum düzenini bozmaktan hapis cezalarına çarptırıldı.

Şandong ve Ciangsu eyaletlerinde görülen davalarda mahkemeler, geçen yıl devlete hizmetlerinin karşılığını yeterince alamadıkları gerekçesiyle gösteriler düzenleyen farklı yaşlardaki 47 emekli askeri, kendi çıkarları için toplum düzenini bozmaktan 6 yıla kadar çeşitli hapis cezalarına mahkum etti.

Çin Komünist Partisi, ülkede tüm sokak gösterileri için çok sıkı kurallar uyguluyor.

Emekli askerler, maaşlarının çok düşük olduğunu ve devletten çok az destek gördüklerini savunuyor.

Altın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulunduAltın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulundu
Dağ ilçelerinde ’Önce yaşat’ projesiDağ ilçelerinde ’Önce yaşat’ projesi
Silivri'de park halindeki aracı böyle kundakladıSilivri'de park halindeki aracı böyle kundakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin emekli asker gösteri hapis

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

Günlerdir aranıyordu! Bu halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Bu halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği Özer'e eşarp göndermiş

'O bizim anamız' demişti! Bakın ne göndermiş

Diyarbakır'daki darbe girişimi davasının gerekçeli kararı açıklandı

Diyarbakır'daki darbe davasının gerekçeli kararı açıklandı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

İsmini doğaseverler vermişti! Antalya'daki Saklı Mağara gizemini koruyor

İsmini doğaseverler vermişti! Saklı Mağara gizemini koruyor

İlçe Belediye Başkanı'ndan makam aracı kararı: Hepsini topladılar

O ilçede makam aracı kararı! Hepsini toplattılar

ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.