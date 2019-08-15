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Çin’de gövde gösterisi gibi tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 14:35 | Son Güncelleme

Çin, protestoların sürdüğü Hong Kong’ sınırında bulunan Shenzhen kentinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Çin, protestoların sürdüğü Hong Kong’ sınırında bulunan Shenzhen kentinde askeri tatbikat gerçekleştirdi. Çin’in bu hareketi, haftalardır Çin karşıtı eylemlere ev sahipliği yapan Kong Kong’a karşı gövde gösterisi olarak yorumlandı.
Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesi ile başlayan ve kısa bir süre sonra yerini hükümet karşıtı eylemlere bırakan gösterilerin ardından Çin’den yeni bir hamle geldi. Çin askerleri, Hong Kong sınırında bulunan Shenzhen kentinde gövde gösterisi gibi askeri tatbikat gerçekleştirdi. Shenzhen şehrinde çok sayıda zırhlı araç ve ağır silahlı polisin toplandığı görüldü. Kentte yaşanan asker hareketliliğin yanı sıra Shenzhen Stadyumu’nda da askeri birliklerin olduğu öğrenildi. Elde edilen uydu fotoğraflarında, askeri birliklerin askeri tatbikat yaptığı görüldü.
Çin askerlerin kentte bulunmasının düzenli tatbikatlardan biri olduğunu savunurken uzmanlar ise Çin’in günlerdir Çin karşıtı protestolar ile dünya gündeminde ilk sıralarda yer alan Hong Kong’a mesaj gönderdiğine inanıyor.

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