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Çin’de hava kirliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 11:36 | Son Güncelleme

Başkent Pekin'de yoğun hava kirliliği nedeniyle sarı alarm verildi

PEKİN (AA) - Çin'in başkenti Pekin’de yoğun hava kirliliği nedeniyle sarı alarm verildi.

Pekin Belediyesi Meteoroloji Ofisi, kentte yoğun hava kirliliği nedeniyle sarı alarm verildiğini duyurdu. Hava kirliliğinin 15 Kasım’a kadar devam edeceği ve daha sonra azalacağı bildirildi.

Kentteki kirli havada bulunan PM2,5 zararlı partikül oranı, Dünya Sağlık Örgütünce "sağlıklı" eşik olarak kabul edilen metreküp başına 25 mikrogramın 6 katına ulaştı.

Çin'de sarı alarm havadaki zararlı partikül oranını ölçen PM2,5 değerinin 150'ye ulaşması durumunda veriliyor. Çin'de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.

Bu arada vatandaşlara hava kirliliğinin etkin olduğu sürede önlem almaları uyarısı yapılırken, kentte hava kirliliğine neden olan inşaat ve yıkım faaliyetlerinin durdurulması ve bu konuda denetimlerin artırılması çağrısı yapıldı.

Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki metropollerin çoğu, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. 1,43 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları yüzünden yaşamını yitiriyor.

Isınma ve elektrik enerjisinin büyük kısmının kömürden sağlandığı ülkede motorlu araçların sayısı 322 milyonu aşıyor.

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çin hava kirliliği

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