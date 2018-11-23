HABER

Çin'de hava kirliliği uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

Çin Çevre ve Ekoloji Bakanlığı, kuzeydeki bazı kent ve eyaletler için yoğun hava kirliliği uyarısında bulundu - Başkent Pekin'de sarı alarm verildi

PEKİN (AA) - Çin'in kuzeyindeki bazı kent ve eyaletler için yoğun hava kirliliği uyarısı yapıldı.

Çin Çevre ve Ekoloji Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki başkent Pekin ile Tiencin kentinin yanı sıra Hıbey, Şandong, Şanşi, Hınan eyaletlerinde bugünden başlayarak, 26 Kasım'a kadar yoğun hava kirliliği görüleceği uyarısında bulundu.

Bakanlık ayrıca söz konusu kent ve eyaletlerdeki yetkililere halk sağlığının korunması noktasında gerekli önlemleri almaları çağrısı yaptı.

Bununla birlikte Pekin Hava Kirliliği Acil Durum Direktörlüğü, kentte yarından itibaren hava kirliliğinin artması nedeniyle sarı alarm verildiğini açıkladı.

Kentteki kirli havada bulunan PM2,5 zararlı partikül oranının 200'ü aşmasının beklendiği vurgulandı. Bu oran Dünya Sağlık Örgütünce "sağlıksız" olarak kabul ediliyor.

Çin'de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.

Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki metropollerin çoğu, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor.

Isınma ve elektrik enerjisinin büyük kısmının kömürden sağlandığı ülkede motorlu araçların sayısı 322 milyonu aşıyor.

PARTNERAyakkabı tutkunları bu indirim fırsatına çok sevinecek! Ayakkabı tutkunları bu indirim fırsatına çok sevinecek!
HDP'li Kaval: Demirtaş serbest bırakılsınHDP'li Kaval: Demirtaş serbest bırakılsın
Müşteri gelince yerinden kalkan balıkçı, düşen tabeladan kurtulduMüşteri gelince yerinden kalkan balıkçı, düşen tabeladan kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin hava kirliliği sarı alarm

En Çok Okunan Haberler

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt Belediye Başkanı'na silahlı saldırı girişimi

Esenyurt Belediye Başkanı'na silahlı saldırı girişimi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ağlatan sürpriz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ağlatan sürpriz

Doktor bebeği kontrol edince dehşete düştü!

Doktor bebeği kontrol edince dehşete düştü!

Zorla cinsel ilişkiye girdi, hamile bıraktı sonrası daha da korkunç

Zorla cinsel ilişkiye girdi, hamile bıraktı sonrası daha da korkunç

Antalya sahilleri, dedektörle değerli eşya arayanlara kaldı

Antalya sahilleri, dedektörle değerli eşya arayanlara kaldı

Sırada o şehir var! Bin 500 ev daha yıkılıyor

Sırada o şehir var! Bin 500 ev daha yıkılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.