Çin’de havai fişek dükkanında patlama: 5 ölü

Çin’in Guangxi Zhuang özerk bölgesinde bir havai fişek dükkanında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.
Çin’in Guangxi Zhuang özerk bölgesindeki Lizhou vilayetine bağlı Rong’an şehrinde bir havai fişek dükkanında yeni yıl kutlamaları sırasında patlama meydana geldi. Yeni yılın erken saatlerinde meydana geldiği belirtilen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.
Her sene yeni yılı geleneksel olarak milyarlarca havai fişek atarak kutlanan Çin’de havai fişek kazaları sıkça meydana geliyor. Ancak yetkililer şehirlerde havai fişekleri yasakladığı ve üreticiler ve satıcılar üzerindeki kontrolleri sıkılaştırdığı için ölüm ve yaralanma olayları son yıllarda keskin bir şekilde düştü.
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