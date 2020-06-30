Çin'de Hong Kong için hazırlanan güvenlik yasası kabul edildi

Hong Kong’daki demokrasi hareketinin uluslararası çapta tanınan simalarından Joshua Wong gelişmeyle ilgili "dünyanın bildiği Hong Kong’un sonu" yorumunu yaptı. Wong, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bundan sonra Hong Kong yeni bir terör yönetimi dönemine girecek, tıpkı tarihte Tayvan’daki Beyaz Terör döneminde olduğu gibi, keyfi soruşturmalar, kara cezaevleri, gizli yargılamalar, zorla alınan ifadeler, medya kısıtlamaları ve siyasi sansür" ifadelerini kullandı. Wong Çin’in kenti “gizli bir polis devletine” çevirmek istediğini söyledi.

Demokrasi hareketinin temsilcileri "Hong Kong'un sonu" yorumunu yaptı.Çin'de Hong Kong için hazırlanan tartışmalı güvenlik yasası kabul edildi. Pekin yanlısı Hong Kong partisi DAB, yasanın Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından kabul edildiğini duyurdu. Yasa, Çin’in en üst yasakoyucu organı sayılan komiteden oybirliğiyle geçti.

Pekin'in gerekçesi bölücülük, yıkıcılık ve terörizmle mücadele

Çin Başbakanı Li Kıçiang, Mayıs ayında yasayla ilgili bir açıklama yapmış ve Pekin’in yasa uyarınca Hong Kong’a polis ve istihbarat servisi konuşlandırabileceğini söylemişti. Li, amacın bölücülük, yıkıcılık, terörizm ve yabancı müdahalelerle mücadele olduğunu belirtmişti. Ancak yasa metni kamuoyuyla paylaşılmadığı için ayrıntılar bilinmiyor.

Haziran ayı başında Çin resmi haber ajansı Şinhua, Çin’in Hong Kong’da bir ulusal güvenlik bürosu oluşturabilmesi gerektiğini yazmıştı. Haberde bu büronun gizli bilgi toplayabilmesi ve ulusal güvenliğe karşı suçlarla meşgul olması gerektiği belirtilmişti. Ayrıca Hong Kong Özel İdari Bölge Başkanı Carrie Lam'ın bu tür davalarda özel hakimler atayabilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Çin yönetimi Hong Kong’da "tek ülke iki sistem" prensibini kaldırmak ve demokratik vatandaşlık haklarını bastırmakla itham ediliyor. Büyük Britanya, sömürgesi olan Hong Kong'u 1 Temmuz 1997 tarihinde ifade ve toplanma özgürlüğü de aralarında olmak üzere bazı özel hakların 50 yıl saklı kalması güvencesiyle Çin yönetimine devretmişti.