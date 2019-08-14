Çin'de Hong Kong'a Müdahale Edilsin Çağrıları Yükseliyor

Çin devlet medyasında Hong Kong’da devam eden protestoların bastırılması konusunda Pekin hükümetine çağrılar yer alıyor.

Hong Kong’ta 10 hafta önce suçlu ve şüphelilerin Çin’e iadesini kolaylaştıracak bir yasa tasarısının meclise gelmesiyle başlayan protestolar, tasarının geri çekilmesine rağmen son bulmadı ve devam ediyor.

Protestocular özerk bir yönetime sahip olan ve denetimi 1997 yılında İngiltere’den Çin’e geçen Hong Kong’ta daha fazla bağımsızlık ve şehir yöneticisi Carrie Lam’in istifa etmesini istiyorlar.

Son bir haftadır havalimanına taşan protestolar Hong Kong havalimanında uçuşların aksamasına zaman zaman da limanın kapatılmasına neden oluyor.

Öte yandan havalimanındaki protestocuların dün bir Çinli gazeteciyi tartaklaması ve onu Çin ajanı olmakla itham etmesi Çin’de tepkilerin daha da artmasına neden oldu. Elleri başının üzerinde bağlı tartaklanırken “Hong Kong polisini destekliyorum” diye bağırdığı görüntülerinin yayınlanması üzerine gazeteci Fu Guohao ülkede adeta ulusal kahraman ilan edildi.