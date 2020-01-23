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Çin'de Hubey eyaleti dışında koronavirüsten ilk ölüm

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2020 23:09 | Son Güncelleme

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsten ilk kez Hubey eyaleti dışında ölüm görüldü.

Çin'de Hubey eyaleti dışında koronavirüsten ilk ölüm

South China Morning Post'un haberine göre, başkent Pekin yakınlarındaki Hıbey eyaleti sağlık komisyonu, Vuhan'daki yakınlarını ziyaret eden ve dün yaşamını yitiren 80 yaşındaki bir erkeğin yeni tip koronavirüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı.

KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Bu kişiyle yakın temas kuran 76 kişinin karantina altına alındığı belirtildi. Hıbey'deki ölümle Çin'de yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Bu arada Çin genelinde koronavirüs vaka sayısının da 647'ye çıktığı kaydedildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüse şimdiye kadar Hong Kong ve Makao Özel İdari bölgelerinin yanı sıra ABD, Japonya, Güney Kore, Tayland, Suudi Arabistan, Singapur ve Vietnam'da rastlandı.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Salgın nedeniyle Hubey eyaletinin Vuhan, Icou ve Huanggang şehirlerinde toplu taşıma seferleri geçici olarak durdurulmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
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