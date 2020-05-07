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Çin’de ihracat korona krizine rağmen arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2020 13:50 | Son Güncelleme

Çin Halk Cumhuriyeti’nin ihracatı, koronavirüs krizi döneminde sürpriz bir şekilde, geçen yılın aynı dönemine oranla arttı.

Çin’de ihracat korona krizine rağmen arttı

Ancak ithalatta büyük bir düşüş kaydedildi.Çin Halk Cumhuriyeti'nin ihracatı, dünya çapında yaşanan koronavirüs salgını ve buna bağlı ekonomik krize rağmen nisan ayında sürpriz bir biçimde arttı. Çin Gümrük İdaresi tarafından perşembe günü yapılan açıklamaya göre, ülke ihracatında, 2019 yılının nisan ayına göre yüzde 3,5 oranında artış kaydedildi. Ancak ithalat oranlarında aynı dönemde büyük bir düşüş kaydedildi. Buna göre geçtiğimiz yılın nisan ayına göre Çin‘in ithalatı bu sene yüzde 14,2 oranında azaldı.

Ekonomi yavaş yavaş kendine geliyor

Ekonomi uzmanları daha önce yaptıkları tahminlerde Çin'in hem ihracatının hem de ithalatının düşeceği öngörüsünde bulunmuşlardı. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle Çin ekonomisi geçtiğimiz ocak ayı sonundan itibaren yer yer neredeyse durma noktasına gelmiş, bu durumun olumsuz etkileri de şubat ayında görülmeye başlanmıştı. Ancak son dönemlerde salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle, ülke ekonomisinde nispeten bir rahatlama yaşanıyor.

dpa / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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