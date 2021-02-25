Çin'de iki aşıya daha kullanım izni

Rusya ise Sputnik V aşısının fiyatını yarı yarıya indirdi.Çin'de iki aşıya daha kullanım onayı verildi. Çin Ulusal Tıbbi Ürünler Kurumu, CanSino Biologics ile devlete bağlı Sinopharm şirketlerinin aşılarına koşullu onay verildiğini bildirdi. Her iki aşı da bir süredir acil kullanım onayı kapsamında kısıtlı bir şekilde kullanılıyordu. Böylece Çin'de kitleler üzerinde uygulanan aşı sayısı dörde yükselmiş oldu.

Çin'de üretilen ilk tek dozluk aşı adayı olan CanSino firmasının aşısı, şirketin verilerine göre 28 gün sonra yüzde 65,28'lik etkinlik oranına ulaşıyor. Şirket, 2 ila 8 santigrat derece arasında saklanabilen aşının, özellikle sağlık hizmetlerinin yeterli olmadığı bölgelerde kolaylık sağlayacağını kaydetti.

Viral vektör ve inaktif aşılar

Adenovirüs (viral vektör) aşılardan olan CanSino aşısı, grip benzeri hastalık yapan bir virüsün genetik müdahale sonrası koronavirüs proteini ile desteklenerek vücuda enjekte edilmesi ile bağışıklık oluşturuyor. Aşı içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte güçsüzleştirildikleri için insanda hastalık oluşturamıyor. Oxford/AstraZeneca, Sputnik V ve Johnson & Johnson'ın aşıları da benzer yöntemle üretiliyor.