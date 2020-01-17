HABER
  4. Çin'de iki çocuk iznine rağmen yenidoğan oranı 60 yılın en düşük seviyesinde

Çin'de iki çocuk iznine rağmen yenidoğan oranı 60 yılın en düşük seviyesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

Çin'de iki çocuk iznine rağmen yenidoğan oranı 60 yılın en düşük seviyesinde

PEKİN (AA) - Çin'de son yıllarda iki çocuk politikası yürürlüğe girmesine rağmen 2019'da yenidoğan oranı 60 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, 2019'da yenidoğan sayısı önceki yıla göre yaklaşık 580 bin azalarak 14 milyon 650 bin oldu.

Yenidoğan oranı ise iki çocuk politikasına rağmen 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 1,048'e gerileyerek, son 60 yılın en düşük seviyesine indi.

Ülke nüfusu ise 1 milyar 400 milyon 50 bin rakamına ulaştı.

- Çalışabilir nüfusu 896,4 milyon oldu

Geçen yıl ülkenin 16 ila 59 yaş çalışabilir nüfusu 896,4 milyon olurken, 60 yaş ve üstü kişilerin toplam nüfusa oranı yüzde 18,1'e ulaşarak 253,8 milyon oldu.

Çin'in aile planlaması ve tek çocuk politikası, ülkenin hızla artan nüfusunu kontrol altına almak için 1970'li yıllarda kademeli şekilde yürürlüğe girmiş ve kentlerde yaşayan ailelere tek çocuk sınırlaması getirilmişti.

Kırsalda yaşayan ailelere ise ilk çocuklarının kız olması halinde ikinci çocuğa izin verilmişti.

Ülkedeki azalan yenidoğan ve artan yaşlanma nedeniyle 2015'te tek çocuk politikası kaldırılarak 2016 itibarıyla çiftlerin iki çocuk edinmesine izin verilmişti. Aynı yıl 17,65 milyon yenidoğan dünyaya gelmesine rağmen o yıldan bu yana doğum oranında sürekli düşüş yaşandı.

Çin Devlet Konseyinin 2017'de yayımladığı raporlara göre, ülke nüfusunun dörtte birinin 2030'a kadar 60 yaş ve üzeri olması bekleniyor.

- İki çocuk politikasını kaldırma hazırlığı

Ülkede son yıllarda kabul edilen iki çocuk politikasının yeterli nüfus artışını sağlamamasından dolayı, Ağustos 2018'de evlilik, boşanma ile çiftleri iki çocuk edinme hakkıyla sınırlayan "aile planlama kanunu"na tamamen kaldırılmasını öngören kanun tasarısı, ülkenin en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresine teslim edilmişti.

Söz konusu tasarının martta yapılacak yıllık parlamento toplantılarında son halini alması bekleniyor.

Çin'de Mayıs 2018'de ise uzmanlar, ülkedeki aile planlama politikasından tamamen vazgeçilebileceğini ve bunun an meselesi olduğunu dile getirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Şanlıurfalı şehit onbaşı Alpaklı, Arapça ağıtlarla uğurlandıŞanlıurfalı şehit onbaşı Alpaklı, Arapça ağıtlarla uğurlandı
Prof. Dr. Ömer Özkan, kompozit doku nakli yolculuğunu anlattıProf. Dr. Ömer Özkan, kompozit doku nakli yolculuğunu anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin iki çocuk politakası nüfus yenidoğan

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Son dakika! Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Ocak yarın için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Şehit Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı son yolculuklarına uğurlandı

Tel Abyad şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Osmaniye'de TIR devrildi! 2 bin 200 tavuk telef oldu

TIR devrildi! 2 bin 200 tavuk telef oldu

OT dergisi soygununda yeni gelişme

OT dergisi soygununda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.