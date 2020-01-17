Çin'de iki çocuk iznine rağmen yenidoğan oranı 60 yılın en düşük seviyesinde

PEKİN (AA) - Çin'de son yıllarda iki çocuk politikası yürürlüğe girmesine rağmen 2019'da yenidoğan oranı 60 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, 2019'da yenidoğan sayısı önceki yıla göre yaklaşık 580 bin azalarak 14 milyon 650 bin oldu.

Yenidoğan oranı ise iki çocuk politikasına rağmen 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 1,048'e gerileyerek, son 60 yılın en düşük seviyesine indi.

Ülke nüfusu ise 1 milyar 400 milyon 50 bin rakamına ulaştı.

- Çalışabilir nüfusu 896,4 milyon oldu

Geçen yıl ülkenin 16 ila 59 yaş çalışabilir nüfusu 896,4 milyon olurken, 60 yaş ve üstü kişilerin toplam nüfusa oranı yüzde 18,1'e ulaşarak 253,8 milyon oldu.

Çin'in aile planlaması ve tek çocuk politikası, ülkenin hızla artan nüfusunu kontrol altına almak için 1970'li yıllarda kademeli şekilde yürürlüğe girmiş ve kentlerde yaşayan ailelere tek çocuk sınırlaması getirilmişti.

Kırsalda yaşayan ailelere ise ilk çocuklarının kız olması halinde ikinci çocuğa izin verilmişti.

Ülkedeki azalan yenidoğan ve artan yaşlanma nedeniyle 2015'te tek çocuk politikası kaldırılarak 2016 itibarıyla çiftlerin iki çocuk edinmesine izin verilmişti. Aynı yıl 17,65 milyon yenidoğan dünyaya gelmesine rağmen o yıldan bu yana doğum oranında sürekli düşüş yaşandı.