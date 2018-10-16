Çin'de iki eski general yolsuzluk nedeniyle partiden atıldı

PEKİN (AA) - Çin’de, haklarında yolsuzluk soruşturması açılan eski Çin Genelkurmay Başkanı Fang Fınghui ve geçen yıl evinde ölü bulunan eski General Cang Yang, Çin Komünist Partisinden (ÇKP) ihraç edildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), eski Genelkurmay Başkanı ve Çin Merkez Askeri Komitesi (CMC) üyesi Fang ve CMC Siyasi Çalıma Grubunun eski Başkan Yardımcısı General Cang'ı, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ÇKP’den attı.

Fang'ın ÇKP'nin siyasi disiplin ve kurallarını ciddi şekilde ihlal etmek, rüşvet almak ve rüşvet vermek, kaynağı belirsiz mal varlığına sahip olmak gibi suçları işlediği bildirildi.

ÇKP'ye karşı sadık olmadığı ve hem partiye hem orduya ciddi zarar verdiği belirtilen eski Genelkurmay Başkanı Fang'ın dosyasının yargıya intikal edeceği kaydedildi.

- Ölü generale ihraç

Öte yandan öldüğü halde partiden ihraç edilen eski General Cang’ın da intihar ederek soruşturmadan kaçmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Cang’ın bu davranışıyla parti ve orduya ciddi zarar verdiği ifade edilen haberde, Cang'ın ayrıca yasa dışı yollarla edindiği mal varlığına el konulacağı vurgulandı.