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Çin'de iki eski general yolsuzluk nedeniyle partiden atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

Eski Çin Genelkurmay Başkanı Fang Fınghui ve geçen yıl evinde intihar eden General Cang Yang, yolsuzluk nedeniyle ÇKP'den ihraç edildi

PEKİN (AA) - Çin’de, haklarında yolsuzluk soruşturması açılan eski Çin Genelkurmay Başkanı Fang Fınghui ve geçen yıl evinde ölü bulunan eski General Cang Yang, Çin Komünist Partisinden (ÇKP) ihraç edildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), eski Genelkurmay Başkanı ve Çin Merkez Askeri Komitesi (CMC) üyesi Fang ve CMC Siyasi Çalıma Grubunun eski Başkan Yardımcısı General Cang'ı, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ÇKP’den attı.

Fang'ın ÇKP'nin siyasi disiplin ve kurallarını ciddi şekilde ihlal etmek, rüşvet almak ve rüşvet vermek, kaynağı belirsiz mal varlığına sahip olmak gibi suçları işlediği bildirildi.

ÇKP'ye karşı sadık olmadığı ve hem partiye hem orduya ciddi zarar verdiği belirtilen eski Genelkurmay Başkanı Fang'ın dosyasının yargıya intikal edeceği kaydedildi.

- Ölü generale ihraç

Öte yandan öldüğü halde partiden ihraç edilen eski General Cang’ın da intihar ederek soruşturmadan kaçmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Cang’ın bu davranışıyla parti ve orduya ciddi zarar verdiği ifade edilen haberde, Cang'ın ayrıca yasa dışı yollarla edindiği mal varlığına el konulacağı vurgulandı.

Çin lideri Şi Cinping'in​, göreve geldiği 2012'de ülkedeki yolsuzluğun "kökünü kazıyacağını" ve "kaplanlar" olarak tanımlanan üst düzey bürokratlardan, "sinekler" diye bilinen alt düzey bürokratlara kadar herkesin yolsuzluktan kaçınması gerektiğini vurgulamasından bu yana geçen 6 yılda yolsuzluğa karışan 13 bin PLA personeli cezalandırıldı.

PLA, Genelkurmay Başkanlığı makamına 2010’da getirilen Fang'ı, bu yıl ocak ayında yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden almıştı.

Eski General Cang da geçen yıl ağustos ayında hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasının ardından kasım ayında evinde intihar etmişti.

ÇKP'de parti içi en ağır ceza olan partiden ihraç, üyelerin 5 yıl boyunca partiye üye olmasını engelliyor.

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çin yolsuzlukla mücadele

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