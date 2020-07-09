Çin'de 'internet bağımlılığı tedavi merkezinde çocukları 10 gün hücreye kapatan' dört görevliye hapis cezası

Çin'in güneyindeki bir "internet bağımlılığı tedavi merkezinde" çocukları 10 gün süreyle tek kişilik karanlık hücrelerde tuttuğu öne sürülen dört görevli 11 ayla üç yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Devlet denetimindeki Global Times'ın haberine göre, "ahlaki karakterlerini güçlendirmeleri' için aileleri tarafından Jiangşi eyaletindeki Yuzhang Akademisi adlı bu kampa yollanan bazı çocuklar hücrelerde kendilerine sadece bir battaniye ve tuvalet ihtiyaçları için bir kap verildiğini söyledi.

Dört görevlinin hücrelerde tuttuğu 12 kişiden biri hariç hepsinin 18 yaşın altında olduğu belirtiliyor.

Çin'de internet bağımlılığı akıl sağlığı bozukluğu olarak görülüyor.

Çin Hükümeti'nin 2008'de internet bağımlılığını resmen "akıl sağlığı bozukluğu" olarak kabul etmesinden sonra ülke genelinde kamp tarzı "internet detoks" merkezleri açıldı.

Ancak burada çocukların kötü muamele gördüğü iddiaları, kamplarla ilgili endişelere neden oluyor.

'Elektroşok tedavisi'

2014'te bu kamplardan birinde eğitmenler tarafından dövüldüğü öne sürülen 19 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmişti.