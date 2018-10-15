Çin'de internet fenomenine marşa saygısızlıktan gözaltı

Huya platformunda "Online Müzik Festival" adlı bir canlı yayın yaptığı sırada çalan ulusal marşa mırıldanarak ve ellerini orkestra şefi gibi sallayarak eşlik eden Yang, bu davranışı nedeniyle bazı internet kullanıcılarınca da eleştirildi.

Şanghay Kamu Güvenliği Bürosundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kardeş Li" mahlasıyla kayıtlı olduğu Huya adlı canlı yayın platformunda yaklaşık 2 milyon, sosyal paylaşım platformu Veybo'da ise 1 milyondan fazla takipçisi bulunan 21 yaşındaki Yang'a, 7 Ekim'de yaptığı canlı yayında ulusal marşa hakaret ettiği gerekçesiyle 5 gün süreyle idari gözaltı cezası verildiği bildirildi. Yang'ın ülkenin ulusal marşını "saygısız bir şekilde söylediği ve ulusal marş kanununu ihlal ettiği" belirtilen açıklamada, marşın ülkenin sembolü olduğu ve saygı duyulması gerektiği vurgulanarak, internet ortamının bu kanunun dışında yer almadığı ifade edildi.

PEKİN (AA) - Çin'de Yang Kayli adlı bir internet fenomeni, ülkenin ulusal marşına saygısızlık yaptığı gerekçesiyle 5 gün idari gözaltı cezası aldı.

Daha sonra Veybo'da yazdığı bir paylaşımla video ile özür dileyen Yang, "Canlı yayın yaparken, ulusal marşı ciddiyetsiz bir şekilde söylediğim için içtenlikle özür dilerim. Yaptığım şey, hislerinizi incitti." ifadelerini kullandı.

Ülkesinden, takipçilerinden, internet kullanıcılarından ve kullandığı internet platformundan özür dileyen internet fenomeni, canlı yayın yapmayı bırakacağını ve vatanseverlik eğitim ve aktivitelerine katılacağını bildirdi.

Diğer yandan Huya adlı platform da Yang'ı sosyal sorumluluk ve kanun farkındalığından yoksun olduğu gerekçesiyle eleştirerek, ulusal marşa saygı duyduklarını ve marşın saygınlığını koruyacaklarını duyurdu.

Çin'de son zamanlarda canlı yayın yaparak popülerlik kazanma akımı yükselişe geçti. Bu alanda çok sayıda sitede çoğunluğunu genç kadınların oluşturduğu fenomenler, canlı yayın yaparak internet ortamında bunu takipçileriyle paylaşıyor.

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- Çin’de ulusal marş yasası

Ülkede geçen yıl çıkarılan ulusal marş kanunuyla kamusal alanda marşa hakaret ve aşağılayıcı davranışta bulunanların cezalandırılması kararlaştırılmıştı.

Bu bağlamda marşın kasten söz ve ezgisinin değiştirilmesinin veya dalga geçerek söylenmesinin ulusal marşa hakaret olarak kabul edileceği kaydedilirken, bu eylemlere karışanların da 15 güne kadar gözaltı, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacağı ve siyasi haklardan mahrumiyet cezaları verilebileceği ilan edilmişti.

"Gönüllülerin yürüyüşü" adlı marş, 1949'da milli marş olarak kabul edilmişti.

