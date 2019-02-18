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Çin’de kaçakçılardan kurtarılan yavru maymunları polisler besledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 13:50 | Son Güncelleme

Çin’in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletinde hayvan kaçakçılarından kurtarılan 2 yavru makak maymununu polisler besledi.Çin’in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletinde 2 yavru atkuyruklu makak maymunu hayvan kaçakçılarının elinden polis tarafından kurtarıldı.

Çin’in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletinde hayvan kaçakçılarından kurtarılan 2 yavru makak maymununu polisler besledi.
Çin’in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletinde 2 yavru atkuyruklu makak maymunu hayvan kaçakçılarının elinden polis tarafından kurtarıldı. Biri 2 aylık, diğeri ise 1 aylık olan atkuyruklu makak maymunları Çin yasaları tarafından korunmakta. Maymunların bakımıyla ilgilenen polis memuru Wang Jing, "İki yavru maymun buraya dokuma bir torba içinde getirildi. Acınası bir halleri vardı ve insanlardan korkuyorlardı. Kurtarıldıktan sonra maymunları güneşlenmeleri için dışarı çıkardık. Maymunlara oyuncak aldık, onlara meyve verdik. Küçük olan maymunu ise biberonlarla verdiğimiz sütle besledik. Bir süre sonra bize alıştılar" dedi.

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