Çin'de kağıt fabrikasında gaz sızıntısı: 7 ölü

PEKİN (AA) - Çin'in güneyindeki bir kağıt fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.
Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Dongguen kentinde bulunan Suangzhou Paper Co. Ltd. şirketine bağlı bir fabrikada gaz sızıntısı meydana geldi.
Sızıntının olduğu bölgede 9 kişi mahsur kaldı. Olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin kurtardığı 9 kişiden 7'si hayatını kaybederken, 2 işçi tedavi altına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum