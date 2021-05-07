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Çin'de 'kapalı kutularda' canlı hayvan satışı tepki çekti

07.05.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de canlı hayvanların kapalı kutulara koyularak internet üzerinden satılması tepki topladı.

Çin'de 'kapalı kutularda' canlı hayvan satışı tepki çekti

Çin basınındaki haberlere göre yavru kaplumbağa, kertenkele, hamster, kedi ve köpeklerin e-ticaret platformları üzerinden satışı ülkede son dönemde popüler hale geldi.

Müşterinin e-ticaret platformu üzerinden verdiği sipariş sonrası ülkenin bir ucundan diğer ucuna plastik kargo kutuları içinde gönderilen ve bazen hayvanların yolda telef olmasına neden olan uygulama, ülkenin sosyal medya platformlarından Veybo'da eleştirildi.

Kullanıcılardan biri söz konusu vakalarla alakalı olan satıcı, müşteri ve kargo firmalarının cezalandırılması gerektiği yorumunu yaparken birçok kullanıcı da olay nedeniyle öfke duyduklarını aktardı.

Kargo kutularına konularak yüzlerce kilometre uzağa kapalı kutu içinde gönderilen hayvanların ticaretine yönelik artan tepkilerin ardından Çin polisi operasyon başlattı.

Ülkenin Çıngdu kentindeki operasyonda 160 kedi ve köpek yavrusu ele geçirilirken, kutulardaki bazı hayvan yavrularının ise telef olduğu tespit edildi.

Kargoları taşıyan ZTO Express şirketi de bu olaya karışan kargo tesislerin faaliyetlerinin askıya alındığını, yetkililerle soruşturma konusunda iş birliği yapacaklarını belirterek halktan özür diledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin

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