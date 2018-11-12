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Çin'de karbon üretim tesisinde patlama: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

Çin'de karbon üretim tesisinde patlama: 6 ölü

PEKİN (AA) - Çin'in doğusundaki bir karbon ürünleri üretim tesisinin deposunda meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, ülkenin doğusundaki Şandong eyaletine bağlı Cinan kentinin Pingyin ilçesinde bulunan tesisin deposunda patlama meydana geldi.

Olayda 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Nedeni henüz belirlenemeyen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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