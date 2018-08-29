HABER

Çin'de kargo gemisi battı: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 06:29 | Son Güncelleme

Çin'de kargo gemisi battı: 7 ölü

PEKİN (AA) - Çin'in güneyindeki bir nehirde kargo gemisinin batması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Guangdong eyaletinde bulunan Beyciang Nehri'nde, "Yueyingde Cargo 8030" adlı kargo gemisinin batması sonucu 7 kişi öldü.

Geminin alabora olmasından sonra cesetlerin arama tarama faaliyetleri sonucu sudan çıkarıldığı bildirildi.

Ayrıca geminin enkazının olduğu bölgeye hem enkazın çıkarılması hem de ilave bir soruşturmanın yürütülmesi için bir ekibin gönderildiği kaydedildi.

PARTNERSimge'nin bitmeyen tatiliSimge'nin bitmeyen tatili
Keçiler mutlu yüz ifadeli insanlara daha çok yakınlık duyuyorKeçiler mutlu yüz ifadeli insanlara daha çok yakınlık duyuyor
Rahip Brunson davasında gizli tanıklardan çarpıcı iddialar!Rahip Brunson davasında gizli tanıklardan çarpıcı iddialar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin gemi

En Çok Okunan Haberler

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Özcan Deniz kızıyla ilk karesini paylaştı

Özcan Deniz kızıyla ilk karesini paylaştı

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahisbank şoku! Binlerce mağdur var

Bahisbank şoku! Binlerce mağdur var

Günlük burç yorumları: 29 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 29 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Rahip Brunson davasında gizli tanıklardan çarpıcı iddialar!

Rahip Brunson davasında gizli tanıklardan çarpıcı iddialar!

Atatürkçü Düşünce Derneği'nden 'Bağımsızlık ve Zafer' yürüyüşü

Atatürkçü Düşünce Derneği'nden 'Bağımsızlık ve Zafer' yürüyüşü

Gençler 30 Ağustos'ta 'Zafertepe'de buluşacak

Gençler 30 Ağustos'ta 'Zafertepe'de buluşacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.