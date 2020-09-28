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Çin’de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 22:20 | Son Güncelleme

Çin’in Hubei eyaletinde kimya fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Çin’in Hubei eyaletine bağlı Tianmen şehrinde bulunan Yuekou Endüstri Parkı’ndaki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Çin’in Hubei eyaletinde kimya fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Çin’in Hubei eyaletine bağlı Tianmen şehrinde bulunan Yuekou Endüstri Parkı’ndaki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Hubei Acil Durum Yönetim Departmanı tarafından yapılan açıklamada, fabrikada arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, yaralının ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Departman, patlamanın ilaç imalatı yapan ve ara ürünler geliştiren Tianmen Chutian Fine Chemical Company’de ekipman testi yapılırken meydana geldiğini açıkladı.

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