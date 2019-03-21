HABER

Çin’de kimya tesisinde patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

Çin’in doğusunda bir kimya tesisinde patlama meydana geldiği ve yaralılar olduğu belirtildi.Çin’in Jiangsu eyaletindeki Yancheng kentinde bir kimyasal tesiste patlama meydana geldiği belirtildi.

Çin’in doğusunda bir kimya tesisinde patlama meydana geldiği ve yaralılar olduğu belirtildi.
Çin’in Jiangsu eyaletindeki Yancheng kentinde bir kimyasal tesiste patlama meydana geldiği belirtildi. Tianjiayi Chemical tarafından işletilen kimyasal tesiste meydana gelen patlamada yaralananlar olduğu öğrenildi. Patlama sonrası küçük bir sarsıntı yaşandığı gökyüzünün duman kapladığı ifade edildi.
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Çin’in Kuzey Hebei bölgesindeki bir kimyasal tesiste meydana gelen patlama sonucu 22 kişi hayatını kaybetmiş, en az 23 kişi de yaralanmıştı. Temmuz ayında ise Sichuan eyaletindeki bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada 19 kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNERBu tuzağa dikkat edin! İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri...Bu tuzağa dikkat edin! İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri...
Bulgaristan sınırında yakalandı: Piyasa değeri 2 milyon 500 bin TLBulgaristan sınırında yakalandı: Piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL
Bacanağını taciz meselesi yüzünden öldürdüğünü iddia ettiBacanağını taciz meselesi yüzünden öldürdüğünü iddia etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.