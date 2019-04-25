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Çin'de kimya tesisinde patlama: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 09:29 | Son Güncelleme

Çin'de kimya tesisinde patlama: 4 ölü

Çin'in kuzeyinde bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Dongzing şirketinin işlettiği fabrikada gece meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin patlamadan sonra tesiste çıkan yangını kontrol almayı başardığı, fabrika çevresinde yaşayanların evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Çin'in doğusunda Ciangsu eyaletinde 21 Mart'ta Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketine ait kimya tesisinde meydana gelen patlamada 78 kişi yaşamını yitirmişti.

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