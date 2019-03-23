HABER

Çin’de kimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 64’e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

Çin’de kimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 64’e çıktı

PEKİN (AA) - Çin’in doğusundaki Ciangsu eyaletindeki kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 64’e yükseldi.

Çin Merkezi Televizyonunun haberine göre, Ciangsu eyaletine bağlı Yançıng kentinin Şiangşui ilçesinde bulunan Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketine ait kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 64'e yükseldi, yaralı sayısı 617 olarak açıklandı.

Şiangşui’de perşembe günü yerel saatle 14.48’de meydana gelen patlamada yaralananlar kentteki 16 hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerden 26’sının kimliği teşhis edilirken, yaralılardan 94’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaklaşık 2,2 büyüklüğünde deprem etkisi yapan patlamadan sonra 176 itfaiye aracı ve bine yakın itfaiye personeli bölgeye sevk edilirken, olay mahalline yakın okullar kapatıldı. Kimya tesisinin çevresindeki yerleşim bölgesinde yaşayanlar tahliye edildi. Yaklaşık 90 ev patlamadan zarar gördü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Kıçiang olay sonrasında yaralıların kurtarılması ve zararın asgariye indirilmesi için gerekenin yapılması talimatı vererek, devletin ilgili bakanlık ve mekanizmalarının koordinasyon halinde kazaya yönelik kapsamlı soruşturma yapması ve kazadan ders çıkarılması çağrısında bulundu.

Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketinin internet sitesindeki bilgilere göre 2007 yılında kurulan kimya şirketi 30'dan fazla yanıcı ve zehirli kimyasal üretimi yapıyor.

Çin’in Tiencin kentinin liman bölgesinde Ağustos 2015’te tehlikeli maddelerin tutulduğu lojistik deposunda büyük bir patlama meydana gelmiş ve patlamada 173 kişi yaşamını yitirmişti.

Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız!
Prof. Ringmar: "Ezan yalnız bir çağrı değil, İslami hayatın ayrılmaz bir parçası"Prof. Ringmar: "Ezan yalnız bir çağrı değil, İslami hayatın ayrılmaz bir parçası"
Bursa’da turizmde tanıtım atağıBursa’da turizmde tanıtım atağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Kullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldı

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.