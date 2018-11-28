Çin'de Kimyasal Tesiste Patlama 22 Ölü

Çin’in Kuzey Hebei bölgesindeki bir kimyasal tesiste meydana gelen patlama sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, en az 22 kişi de yaralandı.

Devlet medyası tarafından yayınlanan patlama anı videosunda ve bölgeden gelen fotoğraflarda, patlamayla birlikte alevler ve siyah dumanlar ve çevrede yanmış araçlar ve kamyonlar görülüyor.

Çin resmi haber ajanı Xinhua’nın paylaştığı bilgilere göre patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle 50 araç kullanılamaz hale geldi.

Hebei Shenghua Chemical Industry Co. adlı şirkette patlama sonrası üretime ara verildi.

Devlet medyası patlama sonrası çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Patlamanın yaşandığı Zhangjiakou şehri başkent Pekin’in 156 km kuzey batısında bulunuyor.

Çin’de artan büyümeye karşın üretim tesisleri ve madenlerde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması ve sık sık kazalarla karşılaşılması teğkilere neden oluyor.

2015 yılının Ağustos ayında Tianjin şehrindeki bir kimyasal tesiste yaşanan patlamada da 165 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kazanın da kullanılan maddelerin uygun olmayan şekilde depolanmasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.

