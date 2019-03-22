Çin’de Kimyasal Tesisteki Patlama: 47 Ölü

Çin’in doğusunda Ciangsu bölgesindeki fabrikada patlama meydana geldi. Yetkililer patlamada 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 640 kişinin de yaralandığını belirtti. Bu tür kazaların artmış olması halkı öfkelendirirken, Devlet Başkanı Xi Jinping de ilgili kurum ve yetkililerin konuya ciddiyetle yaklaşıp ‘ders almaları’ gerektiğini söyledi.

Ciangsu’nun Yancheng kentindeki böcek ilacı tesisinde 21 Mart’ta meydana gelen patlamadan kurtulan 600’ün üzerinde yaralı 16 farklı hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 32’sinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Firma güvenlik kurallarını ihlal nedeniyle geçmişte ceza almış

Tianjiayi Kimyasal firmasına ait tesiste patlamanın ardından çıkan yangın çevreye yayılırken, civardaki binalar da ciddi hasar gördü. Bunların arasında bir kreş binası da yer alıyor. Kreşteki çocukların da patlamanın etkisiyle yaralandığı aktarıldı.

China Daily gazetesi 30’dan fazla farklı organik kimyasal bileşenin üretildiği tesisin geçmişte de uyarı aldığını ve güvenlik kurallarını ihlal gerekçesiyle cezaya çarptırıldığını aktardı.