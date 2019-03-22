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Çin’de Kimyasal Tesisteki Patlama: 47 Ölü

22.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

Çin’in doğusunda Ciangsu bölgesindeki fabrikada patlama meydana geldi. Yetkililer patlamada 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 640 kişinin de yaralandığını belirtti

Çin’de Kimyasal Tesisteki Patlama: 47 Ölü

Çin’in doğusunda Ciangsu bölgesindeki fabrikada patlama meydana geldi. Yetkililer patlamada 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 640 kişinin de yaralandığını belirtti. Bu tür kazaların artmış olması halkı öfkelendirirken, Devlet Başkanı Xi Jinping de ilgili kurum ve yetkililerin konuya ciddiyetle yaklaşıp ‘ders almaları’ gerektiğini söyledi.

Ciangsu’nun Yancheng kentindeki böcek ilacı tesisinde 21 Mart’ta meydana gelen patlamadan kurtulan 600’ün üzerinde yaralı 16 farklı hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 32’sinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Firma güvenlik kurallarını ihlal nedeniyle geçmişte ceza almış

Tianjiayi Kimyasal firmasına ait tesiste patlamanın ardından çıkan yangın çevreye yayılırken, civardaki binalar da ciddi hasar gördü. Bunların arasında bir kreş binası da yer alıyor. Kreşteki çocukların da patlamanın etkisiyle yaralandığı aktarıldı.

China Daily gazetesi 30’dan fazla farklı organik kimyasal bileşenin üretildiği tesisin geçmişte de uyarı aldığını ve güvenlik kurallarını ihlal gerekçesiyle cezaya çarptırıldığını aktardı.

Jinping: ‘Artık ders alınması lazım’

Patlama tesise iki kilometre uzaklıktaki kasabalarda da hissedildi. Civardaki yerleşkelerde yaşayanlar patlamanın deprem gibi hissedildiğini söylüyor. Ancak patlamanın olduğu alanın en yakınındaki köyün hala boşaltılmamış olması dikkat çekiyor.

İtalya ziyaretinde olan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Perşembe günü yaptığı açıklamada son dönemlerde sıklaşan bu tür olayların önlenmesi için ilgili yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Ülkede ‘sosyal istikrarın ciddiyetle korunması’ çağrısında bulunan Jinping, “Son dönemlerde bir dizi büyük kaza oldu; tüm ilgili kurumlar bu kazalardan derslerini artık almak zorunda” ifadesini kullandı.

Jinping, facianın sebebinin de bir an önce açığa çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Çevre koruma kurumu yetkilileri Ciangsu’daki incelemelerini devam ettiriyor. Bölgede zararlı gaz sızıntısı tespit edilmezken, Ciangsu’daki tüm kimyasal tesis ve depoların teftiş edileceği yetkililerce açıklandı.

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