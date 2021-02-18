Çin’de Kış Olimpiyatları yapılmasına eleştiri

Almanya merkezli insan hakları örgütü Tehdit Altındaki Halklar Toplumu (GfbV), Çin'de 4-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları öncesinde ülkedeki insan hakları ihlallerini kınadı.

"Olimpik Kış Oyunları Kampları" adını verdikleri raporda örgüt, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) rolünü de sorguladı.

GfbV yetkilisi Jasna Causevic "Bu Olimpiyat Oyunları Çin Komünist Partisi için bir başka propaganda şovu olacak" şeklinde konuştu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne eleştiri

Causevic, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin "ülkedeki insan haklarının yıkıcı durumu ile ilgilenmediğini" 2008 yılında Pekin'de yapılan Yaz Oyunları'nda da gösterdiğini belirtti.

GfbV, Çin’de olimpiyat oyunları düzenlemek söz konusu olduğunda Olimpik Şart’ta belirlenen insan onuruna saygı ve ayrımcılığın yasaklanması gibi değerlerin Uluslararası Olimpiyat Komitesi için önemli olmadığı eleştirisi getirdi.

Tehdit Altındaki Halklar Toplumu raporunda "Uluslararası Olimpiyat Komitesi öyle görülüyor ki kendi tarihini unutuyor. 1964 ve 1988 yılları arasında Güney Afrika apartheid politikası nedeniyle Olimpiyat Oyunlarının dışında bırakılmıştı" denildi.