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Çin’de Kış Olimpiyatları yapılmasına eleştiri

18.02.2021 16:55 | Son Güncelleme:
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İnsan hakları örgütü Tehdit Altındaki Halklar Toplumu (GfbV) Çin’de gelecek yıl yapılacak Olimpiyat Oyunları öncesinde ülkedeki insan hakları ihlallerini eleştiren bir açıklama yaptı.

Almanya merkezli insan hakları örgütü Tehdit Altındaki Halklar Toplumu (GfbV), Çin'de 4-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları öncesinde ülkedeki insan hakları ihlallerini kınadı.

"Olimpik Kış Oyunları Kampları" adını verdikleri raporda örgüt, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) rolünü de sorguladı.

GfbV yetkilisi Jasna Causevic "Bu Olimpiyat Oyunları Çin Komünist Partisi için bir başka propaganda şovu olacak" şeklinde konuştu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne eleştiri

Causevic, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin "ülkedeki insan haklarının yıkıcı durumu ile ilgilenmediğini" 2008 yılında Pekin'de yapılan Yaz Oyunları'nda da gösterdiğini belirtti.

GfbV, Çin’de olimpiyat oyunları düzenlemek söz konusu olduğunda Olimpik Şart’ta belirlenen insan onuruna saygı ve ayrımcılığın yasaklanması gibi değerlerin Uluslararası Olimpiyat Komitesi için önemli olmadığı eleştirisi getirdi.

Tehdit Altındaki Halklar Toplumu raporunda "Uluslararası Olimpiyat Komitesi öyle görülüyor ki kendi tarihini unutuyor. 1964 ve 1988 yılları arasında Güney Afrika apartheid politikası nedeniyle Olimpiyat Oyunlarının dışında bırakılmıştı" denildi.

Raporda Çin’de insan hakları ihllalerine de yer verildi. Ülkede, basın ve ifade özgürlüğünün tehdit altında olduğu belirtilerek, 100’den fazla gazetecinin cezaevinde olduğu kaydedildi. Müslümanlara, Hristiyanlara ve Budistlere din ve inanç özgürlüğü tanınmadığı ifade edildi. Tibet’te yaklaşık 500 bin kişinin zorla çalıştırıldığı, Sincan Özerk Bölgesi’nde ise 2017 yılından beri Uygur, Kazak ve Kırgız azınlığa mensup yaklaşık yaklaşık 1 milyon 600 bin kişinin kamplarda tutulduğu kaydedildi.

SID/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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