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Çin'de kokpit camı kopan uçak acil iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 23:03 | Son Güncelleme

Çongçing-Lhasa seferini yapan Şiçuan Havayollarına ait uçak, 9 bin 750 metre yükseklikte pilot kabininin camının parçalanarak kopmasıyla acil iniş yapmak zorunda kaldı - Hava akımının dışarı çektiği yardımcı pilotun vakum etkisiyle giysileri parçalandı, beli sakatlandı ve yüzünde kesikler oluştu

Çin'de iç hat seferi yapan yolcu uçağının, havadayken pilot kabinin camının parçalanması üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ülkenin iç doğu kesimindeki Çongçing şehrinden batıdaki Tibet Özerk Bölgesinin başkenti Lhasa'ya hareket eden Şiçuan Havayollarına ait uçak, 32 bin feet (9 bin 750 metre) yükseklikteyken pilot kabininin camının parçalanarak kopmasının ardından batıdaki Çıngdu şehrindeki havaalanına acil iniş yaptı.

Olayda yardımcı pilotun olduğu kısımdaki cam bölmenin açılmasıyla oluşan hava akımının yardımcı pilotu dışarı doğru çektiği, yaşanan vakum etkisiyle giysileri parçalanan pilotun belinden sakatlandığı ve yüzünde kesikler oluştuğu belirtildi.

Kabin sıcaklığının eksi 20 ila 30 dereceye indiği zorlu şartlara karşın kaptan pilotun uçağı indirmeyi başardığı ifade edildi.

Uçaktaki 27 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, kontrollerinin ardından başka bir uçakla yolculuklarına devam ettiği kaydedildi.

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