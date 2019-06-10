Çin'de kömür madeninde göçük: 9 ölü, 10 yaralı

Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 9 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

China Daily'nin haberine göre, Çangçun kenti yetkilileri, resmi Weibo hesabından yaptığı açıklamada, sarsıntının ardından bir kısmı çöken madenin kuyusunda mahsur kalan 9 işçinin yaşamını yitirdiğini, 10 işçinin de yaralandığını belirtti.

Yetkililer, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

