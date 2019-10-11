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Çin’de köprü çöktü: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 12:23 | Son Güncelleme

Çin’de köprünün seyir halindeki araçların üzerine çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.Çin’in Wuxi şehrinde bir otoyolun üzerindeki köprü çöktü.

Çin’de köprünün seyir halindeki araçların üzerine çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Çin’in Wuxi şehrinde bir otoyolun üzerindeki köprü çöktü. Otomobillerin seyir halinde olduğu esnada çöken köprü, 3 kişinin hayatını kaybetmesine 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri yaralıları hastaneye taşırken, hurdaya dönen araçlar olay yerinden kaldırıldı.
Yapılan ön araştırmaya göre köprünün çökmesine aşırı yüklü bir kamyonetin neden olduğu belirtiliyor.

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