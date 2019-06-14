HABER

Çin’de köprü çöktü, araçlar nehre düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 17:34 | Son Güncelleme

Çin’in Guangdong eyaletinde bir karayolu köprüsünün tamamının çökmesiyle, köprüde bulunan 2 araç nehre düştü.

Çin’in Guangdong eyaletinde bir karayolu köprüsünün tamamının çökmesiyle, köprüde bulunan 2 araç nehre düştü. Nehre düşen 1 kişi kurtarılırken, 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Çin’in güneyindeki Heyuan şehri polisi, Guangdong eyaletinde sabahın erken saatlerinde Dongjiang nehrinin üzerinden geçen bir karayolu köprüsünün 120 metrelik bölümünün çöktüğünü bildirdi. Köprünün çökmesi sırasında üzerinde bulunan iki araç nehre uçtu. Polis, iki güvenlik görevlisinin 44 yaşındaki bir adamı kurtardığını, iki kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çin’in güneyinde meydana gelen şiddetli yağışlar 61 kişinin ölümüyle sonuçlanan su baskınlarına neden oldu. Ancak köprünün yıkılmasının yağışlar nedeniyle oluşan nehirlerin taşmasıyla bir alakası olup olmadığı bilinmiyor.

PARTNERFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracıFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracı
Ordu’daki kazada Başkan Tavlı’nın babası ile 3 kişi yaralandıOrdu’daki kazada Başkan Tavlı’nın babası ile 3 kişi yaralandı
Kamyondaki saman balyaları elektrik tellerine takıldıKamyondaki saman balyaları elektrik tellerine takıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.