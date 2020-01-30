Çin’de korona virüs vakası nedeniyle ölü sayısı 170’e yükseldi

Çin’de ortaya çıkan yeni korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170’e yükselirken, Tibet’teki ilk vaka da doğrulandı.

Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılmaya başlayan korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 170’e çıktığı açıklandı. Tibet Özerk Bölgesi’ndeki ilk vaka da doğrulanırken, söz konusu virüsün Çin’deki tüm eyalet düzeyindeki yerleşim birimlerine sıçramış olduğu belirtildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, korona virüsüne yönelik kesinleşen vaka sayısının bin 737’ye ulaştığı bildirildi. Ülke genelindeki şüpheli vaka sayısının ise 9 bini aştığı ifade edildi.

Malzeme sıkıntısı baş gösterdi

Doğrulanan vaka ve ölüm sayılarındaki keskin artış dikkat çekerken, Çinli uzmanlar, önümüzdeki 1 hafta içinde salgında zirve dönemine ulaşılacağını ifade etmişti.

Özellikle salgının ortaya çıktığı Wuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde maske, koruyucu gözlük ve giysi gibi bazı tıbbi malzeme ve donanımlarda eksiklik yaşandığı açıklandı.