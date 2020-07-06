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Çin’de koronadan sonra kara veba tehlikesi

06.07.2020 15:05 | Son Güncelleme

Çin’e bağlı İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde bulaşıcı ve ölümcül kara veba şüphesi üzerine yetkililer halkı uyararak yabani hayvanların avlanmasını ve yenmesini yasakladı.

Küresel koronavirüs salgını ile dünya çapında mücadele sürerken Çin'de yeni bir salgına yol açabilecek kara veba (bubonik veba) uyarısı yapıldı. Çin'e bağlı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Bayan Nur şehrinde kara veba şüphesi üzerine sağlık yetkilileri üçüncü seviye alarm vererek hastalığı taşıyabilecek dağ sıçanı gibi yabani hayvanların avlanmasını ve yenmesini yasakladı. Bunun yanı sıra halka nedensiz yere ateş yükselmesi veya veba şüphesi gibi durumlarda, hasta veya ölü bir dağ sıçanı bulunması halinde yetkililere bilgi verilmesi çağrısında bulunuldu.

Sağlık yetkililerinin uyarısı, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde geçen Kasım ayından bu yana ikisi daha ölümcül olan pnömonik veba olmak üzere toplam dört veba vakasının tespit edilmesinin ardından yapıldı.

Kara veba veya kara ölüm olarak da bilinen bubonik veba, ilk belirtiler ortaya çıktığında derhal antibiyotik ile tedavi edilmezse yüzde 90 oranında ölümle sonuçlanıyor. Pnömonik vebaya yol açan kara veba, akciğerlerde iltihaplanma, nefes darlığı, baş ağrısı ve öksürüğe neden oluyor.

Çin'de veba hastalığı neredeyse tamamen ortadan kalkmasına rağmen, zaman zaman veba vakaları görülüyor. Özellikle de, yabani hayvanları avlayanların, bu bakteriyi taşıyan pirelerle temas etmesi sonucu veba vakalarına rastlanabiliyor. 2009 yılında Tibet Platosu'nda bulunan Çinghay eyaletinin Ziketan kentinde veba sonucu hayatını kaybedenler olmuştu. Çin yetkilileri, 2009 ile 2018 yılları arasında 26 veba vakası ve 11 ölüm bildirmişti.

Reuters,AP/JD,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

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