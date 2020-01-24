HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çin’de koronavirüs camileri kapattırdı

Çin’de koronavirüs camileri kapattırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 19:20 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişiye bulaşan koronavirüsün daha çok yayılmasını önlemek adına başkent Pekin dahil olmak üzere ülke genelinde camiler ibadete kapatıldı.İlk olarak Çin’de görülen koronavirüsünden bu zamana kadar yaklaşık 26 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi ise karantinaya alındı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişiye bulaşan koronavirüsün daha çok yayılmasını önlemek adına başkent Pekin dahil olmak üzere ülke genelinde camiler ibadete kapatıldı.
İlk olarak Çin’de görülen koronavirüsünden bu zamana kadar yaklaşık 26 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi ise karantinaya alındı. Virüsün yayılmasından endişe duyan birçok ülke önlem almaya başladı. Çin hükümeti de virüsün yayılmaması için gereken adımları atmaya başlarken, cuma günü ülke genelinde camilerin ibadete kapatıldığı duyuruldu. Camilerin kapatıldığından haberi olmayan yerli ve yabancı Müslüman halk ise cuma günü camilerdeki kapalı yazıları üzerine evlerine geri gitti. Çin’in başkenti Pekin’de bulunan camilerde yetkiler tarafından yazılan yazıda ise, ülkede yayılan virüs nedeniyle kısa süre için camilerin bütün faaliyetlere kapalı olduğu belirtildi. Ayrıca bölgedeki kalabalık ortamlarda bulunulmaması gerektiği uyarısı yapıldı.
Pekin’de bir üniversitede okuyan yabancı öğrenci T. I. konuya ilişkin, “Bölgede bulunan bütün camiler bugün kapalı. Biz önceden bilmiyorduk, cuma namazı için geldik ama aniden görünce şaşırdık. Daha sonra arkadaşlarımı bölgedeki diğer camilere gönderdik. Oralarda da durum aynı. Aslında bu bize iyilik için yapılan bir çalışma, virüsün yayılmaması için yaptılar. Ama bizim için şöyle bir olumsuz taraf var; Müslüman olanların tek buluşma noktası bu camilerdi. Dini ibadetlerimizi yerine getirmek için geldiğimiz tek yer burası. Hayırlısı diyelim. Yine de Allah hepimize bu korkunç virüsten kurtarsın” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, camilerin ne zaman ibadete açılacağına dair bilgi verilmedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılarKayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılar
Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (5)Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (5)
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Dehşet! Cesedi böyle bulundu

Dehşet! Cesedi böyle bulundu

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Minicik bikinisiyle Hadise'ye meydan okudu!

Minicik bikinisiyle Hadise'ye meydan okudu!

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü' açıklaması

Bakan Kurum'dan deprem açıklaması: Manisa'da 249 binada ağır hasar var

'Hasarlı binalar için ödeme yapılacak!'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'rehber kitap' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'rehber kitap' açıklaması

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

Trafiği kilitleyen yangın! Esenyurt'ta TIR alev alev yandı

İstanbul'da TIR yangını! Trafik kilit...

Eşini öldürüp, yüz derisini soyan katile ilk duruşmada müebbet hapis

Eşini öldürüp yüz derisini derisini soydu! O caninin cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.