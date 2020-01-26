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Çin'de koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 56'ya yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.01.2020 11:28 | Son Güncelleme

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ÇİN, (DHA) ? Çin?in Hubei bölgesinde devam eden Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56?ya yükseldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, virüsün tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi. Wuhan karantina altına alınırken, kent hayalet şehre döndü.
Çin?in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 56?ya yükseldi. Bin 975 kişinin de virüs taşıdığı tespit edilirken, 324 kişinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Çin?in resmi haber ajansı Xinhua?daki habere göre geçtiğimiz 24 saat içerisinde 688 yeni vaka ortaya çıktı. Virüs bulaştığı tespit edilen kişilerin yanı sıra 21 bin 556 kişinin tıbbi inceleme altında olduğu bilgisi paylaşıldı.
SESSİZ YENİ YIL
Ülke genelinde 13 şehir karantina altına alındı. Toplu taşıma ve uçak seferlerinin büyük çoğunluğu iptal edildi. Acil durum toplantısı yapan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, acil durum tehlikeli boyutlara ulaştığını açıkladı. Söz konusu kısıtlamalar ve karantina sonucunda, virüsün çıkış yeri olan Hubei bölgesinde 10 milyondan fazla insan etkilendi. Çin Global Network Televizyonu?nun yaptığı açıklamaya göre, koronavirüs bulaşan hastaları tedavi eden 62 yaşındaki doktor Liang Wudong?da virüsten hastalanarak hayatını kaybetti.
HAYALET ŞEHİR WUHAN
11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinin karantina altına alınması sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şehir sokaklarının bomboş olduğu görüldü. Öte yandan, Wuhan?daki bir hastanenin önünde oluşan uzun kuyruk ve hastane içerisindeki kalabalık da kameralara yansıdı.

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