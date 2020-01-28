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Çin’de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 106’ya yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 10:51 | Son Güncelleme

Çin’de koronavirüs saldırısı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106’ya, vaka sayısı ise 4 bin 515’e yükseldi.  Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106’ya yükseldi.

Çin, (DHA)- Çin’de koronavirüs saldırısı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106’ya, vaka sayısı ise 4 bin 515’e yükseldi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106’ya yükseldi. Virüs taşıdığı belirlenen hasta sayısının ise şu anda 4 bin 515’i bulduğu belirtildi. Çin merkezli haber ajansı Xinhua’nın haberine göre, 26 Ocak’ta vaka sayısı 2 bini gösterirken, dün 2 bin 700 kişiyi, bugün ise 4 bin 500 kişiyi geçti. Öte yandan, son 24 saatte 26 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi dikkat çekti.
DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS
ABD, Koronavirüs sebebiyle hastalanan vaka sayısının 5’e çıktığını duyurdu. Wuhan'daki ABD Konsolosluğu ise kentte bulunan ABD vatandaşlarını ve konsolosluk çalışanlarını uçakla San Fransisco’ya tahliye edeceğini açıkladı. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Wuhan’da bulunan İngiliz vatandaşlarının ülkeye getirilmesi planı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Japonya hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, Wuhan’da bulunan 560 Japon vatandaşının ülkeye getirilmesi için uçuşlarının planlandığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Pekin’de özel bir toplantı yapacağını duyurdu. Fransa Sağlık Bakanı ise Wuhan kentinden ülkeye gelecek vatandaşlarını 14 gün karantinada tutulacağını açıkladı.

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