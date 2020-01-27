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Çin'de Koronavirüs paniği AVM ve sokaklar bomboş

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2020 15:49 | Son Güncelleme

Çin'de başlayan ve bugün itibari ile 80 kişinin hayatını kaybettiği Koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle insanlar evlerinden çıkmıyor.

ÇİN, (DHA) - Çin'de başlayan ve bugün itibari ile 80 kişinin hayatını kaybettiği Koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle insanlar evlerinden çıkmıyor. Salgın öncesi insanların yoğun şekilde bulunduğu AVM ve sokakların boş halini, Ningbo şehrinde yaşayan bir Türk vatandaşı görüntüledi.
Şu ana kadar 2 bin 794 kişinin etkilendiği Koronavirüs nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti. Çin?de yetkililer mecbur kalmadıkça insanların sokağa çıkmamaları gerektiğini söyledi. Ülkede birçok bölgede virüse karşı maske de tükendi.
Ningbo şehrinde yaşayan bir Türk vatandaşı bölgeyi görüntüledi. Görüntülerde, daha önce insan selinin yaşandığı belirtilen alanlar ve AVM?lerin boş olduğu görülüyor. Maske için eczaneye gidenler ise ?maske kalmadı? yanıtını alıyor.
Çin?in Wuhan kentinde çıkan ve hızla yayılan Koronavirüs (2019-nCov) salgınında ölü sayısı 80'e yükseldi. Çin Başbakanı Li Keqiang, Wuhan kentine giderek incelemelerde bulundu. Sağlık çalışanları ile görüşen Başbakan, Koronavirüs tedavileri için inşasına başlanan hastaneyi ziyaret etti. Başbakan, tıbbi malzemeler satan bir dükkâna girerken ateşini de ölçtürdü.
Hainan bölgesi yetkilleri bugün itibariyle Koronavirüs salgınındaki ilk ölüm vakasını duyurdu.
Çin, geçen hafta kutlanmaya başlanan Çin Yeni Yılı (Lunar New Year) tatilini 2 Şubat 2020?ye kadar uzattıklarını duyurdu.
DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS
ABD, Koronavirüs sebebiyle hastalanan vaka sayısının 5?e çıktığını duyurdu. Wuhan'daki ABD Konsolosluğu ise kentte bulunan ABD vatandaşlarını ve konsolosluk çalışanlarını yarın bir uçakla San Fransisco?ya tahliye edeceğini açıkladı. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Wuhan?da bulunan İngiliz vatandaşlarının ülkeye getirilmesi planı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Japonya hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, Wuhan?da bulunan 560 Japon vatandaşının ülkeye getirilmesi için uçuşlarının planlandığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Pekin?de özel bir toplantı yapacağını duyurdu. Fransa Sağlık Bakanı ise Wuhan kentinden ülkeye gelecek vatandaşlarını 14 gün karantinada tutulacağını açıkladı.
SAYILARLA KORONAVİRÜS
ABD bulunan John Hopkings Üniversitesi Bilim ve Mühendislik Merkezi (JHU CSSE) Koronavirüsün dünya çapındaki verilerini izleyen bir web sitesi kurdu. Web sitesi Koronavirüsün yayılmasını gerçek zamanlı olarak izliyor ve hasta sayısı ve ölümleri ülkeler bazında hem sayısal veri olarak hem de harita şeklinde sunuyor.

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